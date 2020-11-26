В Якутске возобновился суд над экс-депутатами Уаровым и Саввиным

Судья Якутского городского суда Татьяна Егорова возобновила производство по уголовному делу экс-депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина, и сегодня, 26 ноября, состоялось первое судебное заседание после перерыва, объявленного в августе «из-за отсутствуя реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве», как сообщалось на сайте суда.

Как разъяснила Sakhalife адвокат Ольга Тимофеева: «Рассмотрение дела приостановлено, потому что мой подзащитный Александр Уаров входит в группу риска — он старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Уголовно-процессуальный кодекс не допускает следственные и судебные действия, если есть угроза здоровью и жизни подсудимого».

Судебный процесс над бывшими депутатами Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александром Уаровым и Дмитрием Саввиным идет уже два года – с декабря 2016 года, состоялось больше 40 судебных заседаний.

Напомним, что в отношении бывших народных депутатов республики Уарова и Саввина было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.

До карантина Sakhalife регулярно освещал этот продолжительный судебный процесс, на котором уже выступили свидетели и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Среди них – бывшие и действующие депутаты Ил Тумэна, в том числе председатели постоянных комитетов парламента республики – Алексей Еремеев, Елена Голомарева, Владимир Прокопьев и другие, а так же земляки обоих подсудимых.

Сейчас после перерыва, судебный процесс возобновился, хотя вторая волна пандемии короновируса продолжается, а суды продолжают работать в особом режиме, который ограничивает доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных заседаний, в том числе и представителей прессы.

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