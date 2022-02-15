В Якутске возобновили капитальный ремонт проспекта Ленина

С сегодняшнего дня возобновлены работы первого этапа капитального ремонта проспекта Ленина. Дорожные работы начали с участка от ул. Орджоникидзе до ул. Курашова. Об этом сообщил муниципальный заказчик дорожных работ — МКУ «Главстрой».

Генеральный подрядчик ООО «Дорстрой» и субподрядчик «Кинг-95» приступили к подготовительным работам, таким как фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, закрепление оси трассы дороги, переустройство коммуникаций. Земляные работы, или устройство основания дорожной одежды на участке планируются после завершения подготовительных работ, уточнили в МКУ «Главстрой».

Устройство основания дорожной одежды планируется завершить до конца мая. С июня подрядная организация должна приступить к благоустройству территории, установке опор наружного освещения, кабельных сетей, водоотводных сооружений. Асфальтирование улицы планируется в июле.

Основные особенности капитального ремонта автомобильной дороги по проспекту Ленина заключаются в устройстве нового основания дорожной одежды, стабилизации слабых участков основания дорожного полотна, использовании новых типов асфальтобетонных покрытий, применении высокопрочных строительных материалов, ремонте канализационного коллектора, реализации программы «Чистое небо», благоустройстве территории.

Отметим, с 15 февраля в связи с проведением ремонтных работ сразу на двух участках, от площади Орджоникидзе до улицы Курашова и от улицы Октябрьская до магазина «Илин Энэр», ограничено движение транспорта. Маршрутные автобусы осуществляют движение согласно разработанным схемам объезда.

Капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Кулаковского до площади Орджоникидзе планируется завершить до конца октября текущего года.