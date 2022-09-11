В Якутске возложили цветы к памятнику основателю города Петру Бекетову

Сегодня, 11 сентября, в честь 390-летия со дня основания города Якутска в столице республики прошла церемония возложения цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову.

Руководство республики и города вместе с общественностью отдали дань уважения основателю города Якутска. Собравшиеся отметили историческую значимость события, что благодаря казачьему сотнику Петру Бекетову 390 лет назад здесь, на берегу реки Лена, появился город Якутск, ставший впоследствии форпостом освоения всего северо-востока страны.

«Догадывался ли тогда молодой казак Петр Бекетов, что пишет историю северного города — столицы Республики Саха (Якутия), что спустя годы и века потомки будут вспоминать его и миссию его отряда, что ответственное выполнение поручения царя исследовать неизведанные ранее края и области станет началом великой и славной истории становления нашего любимого города. Мы с вами обязаны помнить героев того времени, понимать важность сохранения истории и передавать ее своим детям и внукам. Именно поэтому мы сегодня собрались с вами почтить память о великом человеке Петре Ивановиче Бекетове. С днем рождения, любимый город!», — отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Напомним, в 1632 году отряд енисейского казачьего сотника Петра Бекетова, обследуя берега реки Лены, заложил Ленский острог. Этот год считается датой включения Якутии в состав Российского государства.