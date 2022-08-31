В Якутске возложили цветы к монументу «Воинам-победителям»

23 августа, в день 79-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, в Якутске состоялась церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям».

В мероприятии приняли участие: первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель главы городского округа «город Якутск» Наталья Степанова, помощник военного комиссара Республики Саха (Якутия) по военно-патриотической работе, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий Николай Гребенников, ветеран Великой Отечественной войны Наум Трифонович Слепцов, общественность столицы.

Собравшиеся на площади Победы отдали дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня.

«Курская битва является самым крупным и величайшим танковым сражением в истории. Я думаю, что после нее уже никто не сомневался в победе советских войск в Великой Отечественной войне. Годы Второй мировой и Великой Отечественной войны все дальше уходят от нас. Но сколько бы не прошло лет, мы с вами должны помнить тех людей, благодаря которым сегодня живем в нашей замечательной стране. Сегодня в ходе специальной военной операции российские солдаты защищают не только интересы жителей Донбасса, но и отстаивают целостность, интересы нашего государства. И наша задача — сплотиться и сделать все возможное ради скорейшей победы. Хочется пожелать всем мирного неба над головой и всего самого доброго», — отметила в своей речи Евдокия Евсикова.