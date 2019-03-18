В Якутске возложили цветы к мемориальной плите Севастополя

Сегодня вся страна отмечает пятую годовщину вхождения Крыма в состав России. В Якутске 18 марта также проводятся памятные мероприятия.

В церемонии возложения цветов к мемориальной плите города-героя Севастополя на Площади Победы приняли участие первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Руслан Платонов, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель Совета общественных организаций ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) Вильям Иванов, народные депутаты, члены правительства Республики Саха (Якутия), депутаты Якутской городской Думы, ветераны, молодежь, общественность, жители и гости столицы.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова, обращаясь к собравшимся, отметила, что в эти дни во всех школах, детских садах проходят классные часы, торжественные линейки, выставки, различные конкурсы, посвященные воссоединению Крыма с Россией.

«Хочу отметить, что ежегодно, начиная с 2014 года, учащиеся всех школ города Якутска ездят отдыхать в лагеря Севастополя и Крыма. За эти пять лет 960 детей побывали там и увидели всю красоту крымской земли», – сказала Наталья Степанова.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова отметила, что Якутию с Севастополем и Крымом связывает многое.

«Уже более 100 лет в Севастополе есть улица Якутская. Это небольшая, но очень красивая улица была названа в честь 42-го якутского казачьего полка», — подчеркнула Евдокия Евсикова.

18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремлевского дворца Президент России Владимир Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в соответствии с которым в состав России вошли два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.