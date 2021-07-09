В Якутске возле многоэтажки обнаружено тело младенца

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска организовала проверку по факту обнаружения 09.07.2021 тела младенца возле одного из многоквартирных домов по ул. Бабушкина г. Якутска.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники прокуратуры г. Якутска.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам гибели ребенка, исполнению родителями своих обязанностей, соблюдению требований федерального законодательства.

По её результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Итоги проверки находятся на контроле прокуратуры республики.