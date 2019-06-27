В Якутске воздушный шарик стал причиной ограничения электроэнергии

Причиной технологического нарушения в работе магистральных линий электропередачи Центральных электрических сетей в г. Якутске стала фольгированная ленточка от воздушного шарика, зацепившаяся за провода.

По сообщению диспетчера оперативно-диспетчерской службы предприятия, 26 июня в 22:50 на ВЛ 110 кВ «ЯГРЭС Новая – Радиоцентр» сработала автоматическая защита оборудования. Выехавшая на место бригада энергетиков, обнаружила на проводах ЛЭП ленточку от воздушного шара.

«Во время нарушения сработала автоматика и ограничение электроснабжения потребителей не коснулось. Однако, последствия могли быть довольно серьезными», — сообщили в оперативно-диспетчерской службе Центральных электрических сетей.

Энергетики в очередной раз напоминают, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Все действия относительно охранных зон регулируются правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.