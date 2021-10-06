В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего студента одного из учебных заведений города Якутска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере.

Следствием установлено, что вечером 28 сентября 2021 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции и отдела наркоконтроля задержали юношу, при досмотре у которого обнаружили и изъяли 18 свертков с наркотическим средством.

Следователи установили, что он распространял наркотики на территории города Якутска с использованием сети «Интернет» бесконтактным способом путем установления тайников-«закладок».

Следователи провели допрос подозреваемого и иные следственные действия, в ходе которых юноша дал признательные показания и рассказал о деталях совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что распространение наркотических средств в крупном размере, согласно действующему уголовному законодательству, карается сурово – виновнику грозит наказание сроком от 10 до 20 лет лишения свободы.