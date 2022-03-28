В Якутске возбуждено уголовное дело по азартным играм

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой.

Согласно материалам уголовного дела, в период с сентября 2021 по март 2022 года несколько человек, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования – покерных столов, игральных фишек и карт в помещении одного из питейных заведений города Якутска.

Между тем, согласно положениям Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Республика Саха (Якутия) не входит в число игорных зон.

Преступная деятельность организаторов незаконных азартных игр пресечена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и УУР МВД России по республике при силовой поддержке Росгвардии.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.