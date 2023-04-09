09.04.2023
14:30
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Якутск

В Якутске восстановлено электроснабжение

Энергетики Центральных электрических сетей завершили ликвидацию последствий непогоды, ставшей причиной локальных нарушений электроснабжения в некоторых районах Якутска.

Всего за минувшую ночь поступило 52 заявки. Шесть бригад специалистов в составе 22 человек и 8 единиц спецтехники были задействованы в восстановительных работах. Работу энергетиков осложняли метель и сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду, а также разрозненность мест технарушений и труднодоступность.

На данный момент все заявки отработаны, по ним ограничений нет.

Фото: ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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