В Якутске восстановлено электроснабжение

Энергетики Центральных электрических сетей завершили ликвидацию последствий непогоды, ставшей причиной локальных нарушений электроснабжения в некоторых районах Якутска.

Всего за минувшую ночь поступило 52 заявки. Шесть бригад специалистов в составе 22 человек и 8 единиц спецтехники были задействованы в восстановительных работах. Работу энергетиков осложняли метель и сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду, а также разрозненность мест технарушений и труднодоступность.

На данный момент все заявки отработаны, по ним ограничений нет.