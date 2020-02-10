В Якутске воры похитили охотничьи ружья

В прошлом году в Якутске зарегистрировано 4 факта хищения огнестрельного оружия в результате его небрежного хранения.

В апреле прошлого года в полицию обратился житель Якутска с сообщением о краже его охотничьего ружья. Мужчина оставил его за шкафом, вышел из квартиры и не закрыл дверь. После продолжительного отсутствия он обнаружил, что ружье похищено неизвестным лицом. Два ружья были похищены из гаража. Владелец делал ремонт в квартире и временно переставил два оружейных сейфа в гараж, откуда они были похищены. Еще один случай хищения произошел во время ограбления квартиры одного из домов по ул. Лермонтова, откуда оружие было похищено путем свободного доступа. Четвертый случай зарегистрирован в июне. Родственник владельца оружия, зная пароль от кодового замка, достал ружье из оружейного сейфа.

При утере или хищении огнестрельного оружия владелец обязан незамедлительно сообщить об этом в полицию для своевременного розыска и недопущения совершения противоправных действий с применением утерянного огнестрельного оружия.

За небрежное и халатное отношение к обороту огнестрельного оружия наступает ответственность в соответствии со ст. 20.8 ч. 4КоАП РФ, что влечет наложение штрафа либо лишение права на приобретение, хранение, ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.

Если похищенное оружие использовалось другим лицом и это повлекло тяжкие последствия – владелец привлекается к уголовной ответственности по статье 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия».

Владельцы должны хранить принадлежащее им оружие и патроны по месту жительства в запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Ключи от сейфа должны храниться в недоступном и скрытом месте от детей и посторонних лиц.