В Якутске вор ушел из магазина в украденной обуви

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась продавец обувного магазина, расположенного в одном из торговых центров столицы Якутии, с сообщением о краже двух пар обуви. Общая сумма ущерба составила около 7500 рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Был проведен опрос возможных свидетелей и очевидцев кражи. В кратчайшие сроки полицейскими был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 36-летний уроженец п. Хатассы. В момент задержания на подозреваемом были похищенные ботинки.

Установлено, что мужчина, воспользовавшись тем, что в магазине за ним никто не наблюдает, переобулся в понравившуюся пару ботинок, а также похитил еще одну пару обуви. Затем он покинул магазин, не заплатив за товар.

По данному факту полицией проводится проверка.