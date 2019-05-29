В Якутске вор оставил свой телефон на месте преступления

Вчера сообщалось о задержании подозреваемого в грабеже в кафе-баре, открыто похитившего телефон у работника заведения. Установлена его причастность к совершению также квартирной кражи по ул. Кеши Алексеева Якутска. Эксперты установили отпечатки его пальцев с его собственного телефона и других вещей, оставленных им на месте совершения кражи.

Ранее в отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница микрорайона «Елочка» с заявлением о краже имущества из ее квартиры. Из дома пропали ювелирные украшения, оргтехника и продукты питания. Общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшей составила 45000 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские предположили, что неизвестный проник в квартиру через форточку. Также они обнаружили сумку, забытую им. В ней были обнаружены его телефон, одежда и другие личные вещи.

В ходе следственно-оперативных мероприятий подозрения полицейских полностью подтвердились. Установлено, что подозреваемый действительно проник в квартиру через форточку на кухне. Пройдясь по квартире, он сложил в две сумки золотые украшения, ноутбук, нетбук и продукты питания. Покидая квартиру тем же путем, он выкинул через форточку сумки с похищенным, выбрался сам, и уже на улице понял, что оставил свои собственные вещи. Возвращаться он не стал из-за суеверия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».