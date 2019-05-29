АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
13
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.54
 72.17
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.05.2019, 9:46
Общество
Якутянам присвоены почетные звания
29.05.2019, 9:34
Происшествия
В Якутске вор оставил свой телефон на месте преступления
29.05.2019, 9:22
Спорт
Якутское дзюдо сохраняет лидирующие позиции
29.05.2019, 9:11
Происшествия
Резонанс
Стала известна судьба отравившихся жителей Якутии
29.05.2019, 9:00
Экология
Как проходит паводок в Якутии?
29.05.2019, 1:08
Политика
Эксклюзив
Мэр Якутска хочет потратить на пиар миллионы рублей из бюджета
29.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп среда 29 мая 2019
28.05.2019, 23:32
Политика
Елена Голомарева:  Правильная  финансовая политика — основа работы Айсена Николаева
28.05.2019, 23:31
Политика
С годом руководства республикой первыми Айсена Николаева поздравили партийцы
28.05.2019, 23:29
Красота & Здоровье
Айсен Николаев: итоги первого года. Медицина
28.05.2019, 20:57
Якутия
Айсен Николаев дал старт строительству крупнейшего в сельских районах Якутии спорткомплекса
28.05.2019, 20:54
Официально
Радиационная обстановка на территории Якутии
28.05.2019, 20:53
Происшествия
Резонанс
Сардана Авксентьева прокомментировала обыски в мэрии Якутска
28.05.2019, 19:47
Политика
Эксклюзив
Политолог Ростислав Туровский: С приходом Айсена Николаева повысилось качество управления в регионе
28.05.2019, 18:40
Якутия
Повышение социальной поддержки — приоритетная задача
28.05.2019, 18:20
Якутия
Эксперт: Инициативы Айсена Николаева влияют не только на Якутию, но и на Дальний Восток
28.05.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 29 мая
28.05.2019, 17:50
Происшествия
Видео
Мужчина чудом остался жив после наезда на линию электропередачи
28.05.2019, 17:40
Экология
Дальше – больше: природоохранная общественность о годе c Айсеном Николаевым
28.05.2019, 17:37
Якутия
Трудоустройство местных кадров в приоритете
28.05.2019, 17:30
Якутия
Глава Якутии рассказал об основных направлениях в сфере образования
28.05.2019, 17:23
Якутия
В Якутии систематизируют учет иностранных граждан, прибывающих в республику
28.05.2019, 17:20
Культура & Образование
В ГИТИС или во ВГИК: Якутии выделили 38 целевых мест в вузы культуры и искусства России
28.05.2019, 17:19
Происшествия
Дело «черных застройщиков» в Якутии: Одного из осужденных этапировали в суд для допроса
28.05.2019, 17:10
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутский страж порядка выступила со звездой кино Дмитрием Харатьяном
28.05.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на 29 мая
28.05.2019, 16:57
Якутия
Генеральный директор ВЦИОМ: Айсен Николаев – политик новой формации
28.05.2019, 16:50
Экономика
Сахаэнерго начинает энергонавигацию
28.05.2019, 16:40
Якутия
Альберт Семенов – о первом годе работы Айсена Николаева
28.05.2019, 16:35
Происшествия
Эксклюзив
Обыски в мэрии Якутска: Задержан чиновник
28.05.2019, 16:31
Экономика
В Якутске планируют построить вторую очередь ЯГРЭС-2 за 22 миллиарда рублей
28.05.2019, 16:30
Культура & Образование
1-4 июня в Якутске пройдет четвертый этап Национального лесного форума
28.05.2019, 16:20
Якутия
Айсен Николаев прочитал школьникам отрывок из своего любимого произведения
28.05.2019, 16:15
Происшествия
Резонанс
И.о. прокурора Якутии о картельном сговоре медфирм на 3 миллиарда
28.05.2019, 16:10
Происшествия
Резонанс
Интересуют ли и.о. прокурора Якутии трусы Вербицкой?
28.05.2019, 16:00
Экономика
Завершается подготовка Чаяндинского месторождения к запуску «Силы Сибири»
28.05.2019, 15:45
Экономика
Пассажирские перевозки от станции Нижний Бестях откроются в августе
28.05.2019, 15:35
Происшествия
Видео
В баре Якутска грабитель напал на девушку
28.05.2019, 15:30
Культура & Образование
Михаил Черосов: Мы должны стремиться к аналогу IT-лицея в Казани
28.05.2019, 15:20
Спорт
Айаал Макаров впервые выиграл чемпионат России
28.05.2019, 15:10
Якутия
На каналах «Якутия24», НВК «Саха» и радио «Тэтим» – итоги года с Айсеном Николаевым
28.05.2019, 15:00
Экология
Паводковая обстановка в Якутии: все чисто
28.05.2019, 14:55
Якутия
Год работы Айсена Николаева: Достижения в сфере здравоохранения
28.05.2019, 14:45
Политика
Иван Слепцов провел прием граждан в общественной приемной Дмитрия Медведева в РС (Я)
28.05.2019, 14:37
Происшествия
Резонанс
Товарищи мэра Якутска просят возбудить уголовное дело?
28.05.2019, 14:31
Общество
Эксклюзив
Новая стилистика власти Айсена Николаева
28.05.2019, 14:30
Якутия
Арктическая повестка – что сделано за год
28.05.2019, 14:21
Экология
Резонанс
Опрос: Как вы оцениваете планы строительства целлюлозно-бумажного комбината в верховьях Лены?
28.05.2019, 14:15
Красота & Здоровье
Интервью
В Детской инфекционной больнице опробовали в работе планшет 
28.05.2019, 14:00
Культура & Образование
Коллекционеры Якутии: купим 10 рублей за 10 тысяч рублей
28.05.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Смертельно опасные симптомы у женщин
28.05.2019, 13:00
Экономика
Анонс
В Инстаграм пройдут онлайн-консультации по капитальному ремонту
28.05.2019, 12:49
Финансы
Россельхозбанк приглашает жителей Якутии на «Ипотечную ярмарку»
28.05.2019, 12:38
Культура & Образование
Последний звонок прозвучал для восьми тысяч школьников Якутии
28.05.2019, 12:27
Происшествия
Видео
В Якутске злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения
28.05.2019, 12:16
Якутия
YouTube-проект «Инвестор» для предпринимателей
28.05.2019, 12:09
Общество
Фотофакт
В Якутске возложили цветы к памятнику Герою России
28.05.2019, 12:09
Якутия
Водозаборные и водоочистные сооружения АО «Водоканал» показали свою эффективность
28.05.2019, 11:57
Финансы
Волонтеры Алмазэргиэнбанка провели ежегодный субботник в зоопарке «Орто Дойду»
28.05.2019, 11:45
Происшествия
Вежливый аферист обманул пенсионерку из Якутска
28.05.2019, 11:33
Якутия
В Якутии взят курс на повышение качества образования
28.05.2019, 11:20
Общество
Позитив
Министр прочел детям рассказ Пришвина
28.05.2019, 11:09
Красота & Здоровье
Утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации
28.05.2019, 10:57
Происшествия
Якутянин обокрал односельчанина
28.05.2019, 10:46
Якутия
В Якутии обсудили концепцию развития библиотек
28.05.2019, 10:34
Экономика
«Эксперт РА» впервые присвоил Якутии рейтинг «ruАА-»
28.05.2019, 10:21
Политика
Еще один депутат остался без мандата в Якутии
28.05.2019, 10:10
Спорт
Сотрудники ЯТЭК сыграли в пейнтбол
28.05.2019, 10:00
Происшествия
Крупный пожар в Чульмане
28.05.2019, 9:55
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
28.05.2019, 9:45
Якутск
Объявление
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 28 мая
28.05.2019, 9:35
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал
Архив новостей
Происшествия
29 мая 2019, 9:34
149

В Якутске вор оставил свой телефон на месте преступления

Вчера сообщалось о задержании подозреваемого в грабеже в кафе-баре, открыто похитившего телефон у работника заведения. Установлена его причастность к совершению также квартирной кражи по ул. Кеши Алексеева Якутска. Эксперты установили отпечатки его пальцев с его собственного телефона и других вещей, оставленных им на месте совершения кражи.

Ранее в отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница микрорайона «Елочка» с заявлением о краже имущества из ее квартиры. Из дома пропали ювелирные украшения, оргтехника и продукты питания. Общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшей составила 45000 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские предположили, что неизвестный проник в квартиру через форточку. Также они обнаружили сумку, забытую им. В ней были обнаружены его телефон, одежда и другие личные вещи.

В ходе следственно-оперативных мероприятий подозрения полицейских полностью подтвердились. Установлено, что подозреваемый действительно проник в квартиру через форточку на кухне. Пройдясь по квартире, он сложил в две сумки золотые украшения, ноутбук, нетбук и продукты питания. Покидая квартиру тем же путем, он выкинул через форточку сумки с похищенным, выбрался сам, и уже на улице понял, что оставил свои собственные вещи. Возвращаться он не стал из-за суеверия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
24.05.2019, 10:58
Происшествия
Жительница Якутии пережила кошмар у себя дома
23.05.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии
23.05.2019, 12:52
Происшествия
Экстра
Ужасный случай в Якутске
28.05.2019, 14:37
Происшествия
Резонанс
Товарищи мэра Якутска просят возбудить уголовное дело?
28.05.2019, 16:35
Происшествия
Эксклюзив
Обыски в мэрии Якутска: Задержан чиновник
27.05.2019, 7:13
Якутск
Эксклюзив
Мэрия Якутска не справляется с пополнением городской казны
24.05.2019, 15:53
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска и жена Местникова учредили аутсорсинговую фирму в аэропорту?
23.05.2019, 22:23
Политика
Эксклюзив
Искусство вовремя уступить дорогу
23.05.2019, 22:40
Происшествия
Экстра
Новый побег из якутской колонии
23.05.2019, 12:50
Якутия
Айсен Николаев встретился с министром Дмитрием Кобылкиным
24.05.2019, 11:20
Происшествия
Видео
Разбойное нападение произошло в Якутске
23.05.2019, 11:56
Культура & Образование
Афиша
Состоится творческий вечер известного якутского музыковеда
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Происшествия
28.05.2019

Сардана Авксентьева прокомментировала обыски в мэрии Якутска

Эксклюзив
Политика
28.05.2019

Политолог Ростислав Туровский: С приходом Айсена Николаева повысилось качество управления в регионе

Эксклюзив
Культура & Образование
28.05.2019

Якутский страж порядка выступила со звездой кино Дмитрием Харатьяном

Эксклюзив
Происшествия
28.05.2019

Обыски в мэрии Якутска: Задержан чиновник

Резонанс
Происшествия
28.05.2019

И.о. прокурора Якутии о картельном сговоре медфирм на 3 миллиарда

Резонанс
Происшествия
28.05.2019

Интересуют ли и.о. прокурора Якутии трусы Вербицкой?

Экономика
28.05.2019

Завершается подготовка Чаяндинского месторождения к запуску «Силы Сибири»

Видео
Происшествия
28.05.2019

В баре Якутска грабитель напал на девушку