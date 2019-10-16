В Якутске вор «обновил» гардероб

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление по факту кражи имущества из магазинов одного из торговых центров города.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели место происшествия, изучили записи с камер и опросили свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался безработный 32-летний уроженец Хангаласского района, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что подозреваемый зашел в торговый зал, выбрал понравившуюся ему куртку стоимостью около 5 тысяч рублей. Антикражные чипы при выходе из магазина не сработали. На этом подозреваемый не остановился. Он поднялся на второй этаж торгового центра и зашел в спортивный магазин. Выбрав женские кроссовки стоимостью около 4000 рублей повторно совершил кражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».