В Якутске вор наведался в пустую квартиру

В полицию обратился житель Якутска с заявлением о краже имущества из квартиры его покойного родственника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 33-летний мужчина. Он уже попадал в поле зрения полиции и ранее был судим.

Установлено, что злоумышленник приметил пустующую квартиру, расположенную на первом этаже, и ночью, разбив окно, проник внутрь. Там он обнаружил и похитил провода, кабеля, обогреватель и кожаную куртку. Похищенные вещи он планировал сбыть, но не успел. Оперативники быстро установили его местонахождение и задержали подозреваемого. Всё похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.