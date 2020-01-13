В Якутске вооруженный ножом гость ограбил хозяина квартиры

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска, который сообщил о том, что в отношении него совершен разбой. Потерпевший пояснил, что он познакомился на улице с двумя мужчинами, которых пригласил к себе домой для совместного распития спиртного. В итоге у него были похищены около 15 килограммов мяса, парфюм и гитара. Общий материальный ущерб составил 16 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела раскрытий разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за разбой, грабеж, угон безработный 32-летний мужчина.

Установлено, что во время застолья хозяин квартиры заснул за столом. Этим воспользовался злоумышленник и решил похитить мясо из холодильника. В это время проснулся потерпевший, который заметил, что гость бесцеремонно копается в холодильнике, и выразил недовольство. В ответ подозреваемый начал угрожать хозяину дома ножом и всё равно совершил кражу мяса. Уходя, он также похитил парфюм и гитару. На улице второй гость потерпевшего попытался успокоить приятеля, но подозреваемый ударил его гитарой. Сломав инструмент, мужчина скрылся. Похищенное мясо было изъято, а парфюм, по словам подозреваемого, был потерян.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Полиция рекомендует гражданам быть внимательными, употреблять алкоголь в умеренных количествах и не распивать спиртное с малознакомыми людьми!