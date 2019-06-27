В Якутске водителя, слившего цемент в озеро, оштрафовали на 4500 рублей

Минэкологии Якутии установило личность нарушителя, слившего остатки цементного раствора в береговой полосе озера по улице 50 лет Совесткой Армии.

Информация о нарушении появилась в соцсетях — видео, снятое неравнодушными очевидцами на кортом водитель водитель грузовой машины марки «КАМАЗ» с государственным регистрационным знаком «О345КХ14» произвел несанкционированную мойку цистерны бетономешалки вблизи озера по улице 50 лет Советской Армии, а также слил на берегу остатки цементного раствора, не задумываясь о последствиях.

По данному факту Якутский комитет ГЭН Минэкологии РС(Я) совместно с органами ГИБДД Якутска в срочном порядке организовали оперативно-розыскные мероприятия и провели административное расследование, в ходе которого был установлен водитель автотранспортного средства, допустивший грубое нарушение природоохранного законодательства.

По результатам проверки гражданин А. привлечен к административной ответственности по статьям 8.13 и 8.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тыс. руб. и 1.5 тыс. рублей соответственно , кроме того нарушителю выдано предписание об устранении последствий совершенного правонарушения.