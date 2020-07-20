В Якутске водители отказались «дуть в трубочку»

В г. Якутске и его пригородах с 10 по 20 июля задержано 117 водителей в состоянии опьянения.

Так столичная Госавтоинспекция подвела итоги мероприятия по проверке водителей на состояние опьянения.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП, а также выявления и пресечения грубых нарушений в сфере безопасности дорожного движения в период с 10 по 20 июля на территории г. Якутска и его пригородах было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

По результатам рейда выявлены и отстранены от права управления транспортными средствами 117 водителей в нетрезвом состоянии, из них 21 управляли транспортными средствами с признаками опьянения, но отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Все они привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны 17 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает водителям, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено уже не административная, а уголовная ответственность, влекущая за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет в соответствии со ст. 264.1 УК РФ