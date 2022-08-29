В Якутске водитель такси обокрал пенсионерку

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» за помощью обратилась пенсионерка. По словам потерпевшей, с её банковской карты пропала её пенсия. Материальный ущерб составил 7 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 33-летний уроженец Киргизской Республики.

Установлено, что пенсионерка заказала такси, в конце пути она передала свой сотовый телефон таксисту, чтобы он вбил свой номер для оплаты проезда. Тогда у подозреваемого возник преступный умысел: он привязал свой номер к банковскому счёту потерпевшей. По завершению таксист без зазрения совести взял плату с пассажирки и скрылся. Когда злоумышленнику пришло уведомление о зачислении пенсии, он перевел чужие деньги на свой счёт. Вырученные средства подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбужденно уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».