В Якутске водитель скрылся, сбив 12-летнего мальчика

28 октября около восьми часов вечера в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о наезде на несовершеннолетнего пешехода. Предварительно установлено, что 28 октября в 19:45 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством при повороте с ул. Свердлова на ул. Лермонтова совершил наезд на 12- летнего мальчика, после покинул место происшествия. В результате ДТП ребёнок получил травмы. Личность водителя и транспортное средство устанавливаются.



Фото: Sakhalife Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

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