В Якутске водитель сбил велосипедиста с трехлетним малышом

20 июня 2019 года в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП с участием велосипедиста с малолетним пассажиром.

Предварительно установлено, что в 10 часов 22 минуты со стороны ул. Аммосова при повороте направо во дворе дома №19 по ул. Ярославского 25-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Спринтер Кариб», совершил наезд на 37-летнего велосипедиста с 3-летним пассажиром. В результате происшествия ребенок получилушиб левой почки.

Также 21 июня 2019 года в 10 ч. 35 мин. при проведении медицинской сверки выявлен факт обращения в Педиатрический центр Приемно-диагностического отделения несовершеннолетнего мальчика с диагнозом: «автотравма, ушиб правого коленного сустава», назначено амбулаторное лечение. Установлено, что травмы получены 21 июня в 9 часов утра 2019 года в результате наезда на него транспортным средством неустановленной марки, с неустановленными государственными регистрационными знаками, в дворовой территории ул. Лермонтова дом № 49. Пострадавший двигался на велосипеде. Впоследствии водитель разыскан.

По фактам ДТП ведутся административные расследования.