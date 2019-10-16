В Якутске водитель с арматурой напал на пассажира с инвалидностью

Инцидент, произошедший в салоне автобуса маршрута №3 столицы региона, стал причиной проверки со стороны правоохранительных органов. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе регионального МВД, конфликт произошел между водителем и одним из пассажиров.

«На телефон диспетчерской “02” поступил вызов одной из пассажирок, которая сообщила о конфликте между водителем и молодым человеком. Подробности выясняются», — заявили в полиции.

Очевидцем конфликта стала Виктория Борисова, которая и сообщила о произошедшем в полицию, а также разместила пост в социальных сетях. По ее словам, водитель, мужчина средних лет, во время следования по маршруту вел себя агрессивно в отношении находящихся в автобусе. Конфликт произошел 15 октября около 19.00.

«Он кричал на пассажиров, чтобы они продвигались быстрее и тому подобное. Был явно раздражен. Молодой человек сказал ему что-то против, и мужчина стал срываться на него. Мол, выходи, если мужик, или затрусил? Дождавшись, когда пассажир выйдет, взял арматуру и выбежал за ним следом», — рассказала девушка. Она также заявила, что в результате 19-летний парень получил побои. Родители молодого человека сообщили, что у него имеется инвалидность.

Руководитель маршрута №3 Антон Марданов отметил, что в отношении водителя проводится проверка: «Если слова пассажирки подтвердятся, то нами будут приняты соответствующие меры». По словам господина Марданова, довольно часто бывает так, что водители сами сталкиваются с неподобающим поведением со стороны пассажиров. Для разрешения подобных инцидентов в салонах ведется видеофиксация.