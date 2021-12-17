В Якутске водитель наехал на девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

С наступлением зимы число пешеходов, оказавшихся под колесами автомобилей резко возрастает. Утренние туманы и вечерние сумерки, скользкий асфальт, отсвечивающий светом фар, становятся причиной плохой видимости на дороге. Именно в это время происходит основное движение пешеходов на работу, в школу и обратно домой.

Так за прошедшие сутки три пешехода попали под колеса автомобилей, в том числе 2 ребенка.

16 декабря около 12 часов 30 минут водитель 1989 г.р. управляя автомашиной «Тойота Королла Спасио», следуя по ул. Бестужева Марлинского в сторону ул. Федора Попова, возле дома №4 по ул. Бестужева Марлинского, на нерегулируемом пешеходном переходе, не предоставил преимущественное право в движении несовершеннолетнему пешеходу 2009 г.р., в результате чего совершил на него наезд.

После наезда водитель отвез ребенка в травмпункт, не дозвонившись до скорой помощи.

16 декабря около 13 часов дня в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о том, что по адресу г. Якутск, ул. Гагарина д. 6, автомашина наехала на пешехода-женщину.

Предварительно установлено, что водитель 1989 г. р. управляя автомобилем «Тойота Ист», следуя по ул. Гагарина в сторону ул. Можайского, совершил наезд на пешехода 1973 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила пострадавшую в РБ№ 2 с диагнозом «ушиб левого коленного сустава».

16 декабря в 14 часов 35 минут поступила информация о том, что на ул. Петра Алексеева возле дома №83/10, на ребенка наехала автомашина и скрылась с места происшествия.

В ходе проверки предварительно установлено, что неустановленный водитель возле дома № 83/10, по ул. Петра Алексеева, управляя автомашиной «Тойота Виш», двигаясь по ул. Петра Алексеева, в сторону ул. Кутузова, совершил наезд, на несовершеннолетнего пешехода девочку 2010 г.р., которая переходила проезжую часть дороги, по регулируемому пешеходному переходу справа налево, по ходу движения транспортного средства. После чего, неустановленный водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП девочка получила различные ушибы, и ей было назначено амбулаторное лечение.

Позже водитель был установлен, им оказался мужчина 1963 г.р. Со слов мужчины следует, что он не смог остановить автомобиль, так как дорога была скользкая и ребенок выскочил на дорогу резко. А уехал с места происшествия пояснил тем, что ребенок ушел. На водителя составлен административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

Госавтоинспекция очередной раз напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. Водителям проявлять особое внимание при приближении к пешеходным переходам, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям. Пешим участникам движения переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, при этом убедившись в отсутствии опасности. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

16 декабря в 13 часов 20 минут в дежурную группу ГИБДД, поступило сообщение о том, что на ул. 50 Лет Советской Армии возле дома №11/2, автомашина «Хино Дутро» наехала на припаркованное транспортное средство «Тойота Витц». В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Тойота Витц».

Предварительно установлено, что водитель 1999 г.р., управляя автомашиной «Хино Дутро», при движении задним ходом совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Витц». В момент наезда водитель 1973 г.р. выходил из автомобиля, и в результате наезда ему дверью зажало ногу. Получил травму ноги, обратился в медучреждение.

В связи с неблагоприятными дорожными условиями Госавтоинспекция рекомендуем водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также избегать резких маневров.