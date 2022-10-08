08.10.2022
15:40
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Происшествия

В Якутске водитель Ленд Крузера снес пешеходное ограждение — ГИБДД

8 октября, около 09 часов 48 минут, в дежурную группу поступило сообщение от жителя столицы, о том что, возле дома N18 по улице Бестужево-Марлинского, неизвестный водитель управляя автомашиной марки «Toyota Land Cruiser 200», совершил наезд на пешеходное ограждение, от удара ограждение задело стоящее на парковке транспортное средство марки «Toyota Allion» причинив тем самым поломки. После чего в нарушении ПДД оставил место ДТП, участником которого является. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Соцсети
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

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