В Якутске водитель «Хайса» въехал в теплотрассу

21 марта около 13 часов в Якутске 29-летний водитель «Тойоты Хайс», следуя по обочине улицы Жорницкого со стороны Окружного шоссе в направлении ул. Пионерской, наехал на опору теплотрассы, после чего совершил наезд на стоящую автомашину “Тойота Камри”.

В результате происшествия пострадали пассажиры его микроавтобуса — две девочки 13 и 15 лет. Бригадой медицинской скорой помощи несовершеннолетние были доставлены в больницу, где им было назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель «Хайса» имеет 10-летний стаж вождения, имеет водительское удостоверение по категории «B,B1,C,C1,D,D1». Согласно акта освидетельствования на состояние опьянения результат показал отрицательный – был трезв.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились помимо водителя три пассажира – две несовершеннолетние девочки с матерью. Пассажиры находились на задней части салона, одна сидела с матерью на первом ряду слева, другая находилась на третьем ряду справа, все были пристегнутые ремнями безопасности. Надо отметить, что благодаря ремням безопасности никто из участников автоаварии не получил серъезных травм.

Водитель “Хайс” поясняет, что не убедился при обгоне впереди едущего самосвала, подумал, что грузовик уступает ему дорогу, а оказывается самосвал уступил другому автомобилю.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.