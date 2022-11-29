29.11.2022
19:34
412
Происшествия
В Якутске водитель автобуса пойман на подделке
Полицейскими был остановлен маршрутный автобус, которым управлял 42-летний мужчина. Вместе с документами на автомобиль водитель предоставил полицейским диагностическую карту автобуса, подлинность которой вызвала у полицейских сомнения.
Для дальнейших разбирательств водитель был доставлен в отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское», где в ходе проверки участковыми уполномоченными полиции было установлено, что предъявленный водителем документ не соответствует образцу.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.11.2022
0
79
29.11.2022
0
134
29.11.2022
0
305
29.11.2022
0
160
29.11.2022
0
189
29.11.2022
0
386
29.11.2022
0
328
29.11.2022
0
169
29.11.2022
0
470
29.11.2022
0
136
29.11.2022
0
208
29.11.2022
0
430
29.11.2022
0
682
29.11.2022
0
233
29.11.2022
0
206
29.11.2022
0
1925
29.11.2022
0
371
29.11.2022
0
609
29.11.2022
0
215
29.11.2022
0
3192
29.11.2022
0
1297
29.11.2022
0
784
29.11.2022
0
268
29.11.2022
0
782
29.11.2022
0
294
29.11.2022
0
1215
29.11.2022
0
234
29.11.2022
0
284
29.11.2022
0
514
29.11.2022
0
784
29.11.2022
3
4795
29.11.2022
0
1183
29.11.2022
0
263
29.11.2022
0
681
29.11.2022
0
294
29.11.2022
0
367
29.11.2022
0
915
29.11.2022
0
379
29.11.2022
0
1698
29.11.2022
0
391
29.11.2022
0
409
29.11.2022
0
1190
29.11.2022
0
2368
29.11.2022
0
771
28.11.2022
1
1836
28.11.2022
0
396
28.11.2022
0
1147
28.11.2022
1
2458
28.11.2022
0
433
28.11.2022
0
629
28.11.2022
0
1615
28.11.2022
0
1192
28.11.2022
0
1251
28.11.2022
0
1892
28.11.2022
0
1107
28.11.2022
0
754
28.11.2022
0
460
28.11.2022
0
911
28.11.2022
0
1115
ТОП НОВОСТИ
25.11.2022
0
138095
24.11.2022
0
14171
23.11.2022
1
10557
27.11.2022
0
10421
23.11.2022
0
10241
26.11.2022
0
7377
24.11.2022
0
6435
26.11.2022
0
6013
Добавить комментарий