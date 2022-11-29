В Якутске водитель автобуса пойман на подделке

Полицейскими был остановлен маршрутный автобус, которым управлял 42-летний мужчина. Вместе с документами на автомобиль водитель предоставил полицейским диагностическую карту автобуса, подлинность которой вызвала у полицейских сомнения.

Для дальнейших разбирательств водитель был доставлен в отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское», где в ходе проверки участковыми уполномоченными полиции было установлено, что предъявленный водителем документ не соответствует образцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».