В Якутске во время «Кросс нации» перекроют дороги

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация городского округа «город Якутск» сообщает, что в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2019» 21 сентября с 12:00 до 14:00 в Якутске будет организованно ограничение движение по следующим улицам:

— по улице Ойунского от пересечения улицы Ойунского и улицы Дежнева до пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская;

— по улице Пояркова от пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Пояркова и улицы Кирова;

— по улице Кирова от пересечения улицы Кирова и улицы Пояркова до пересечения улицы Кирова и улицы Лермонтова;

— по улице Лермонтова от пересечения улицы Лермонтова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Лермонтова и улицы Кирова;

— на Комсомольской площади.