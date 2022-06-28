Якутск примет II Международную интеллиаду

Через два дня стартуют II Международные интеллектуальные игры «Yakutia International Science Games-2022». В этом году в МИИ-2022 примут участие более 690 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов из 13 зарубежных стран и 14 регионов России. Торжественное открытие Игр состоится 1 июля в Якутске.

Как отметил Глава Якутии Айсен Николаев, подготовка кадров для научно-технологического развития страны должна начинаться с раннего возраста, со школьной скамьи, и Международные интеллектуальные игры создают для этого базовые условия.

Основная цель проведения Игр — создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, учёных, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий.

Как сообщил пресс-центр МИИ-2022, ключевыми мероприятиями Игр являются международная исследовательская школа (International Researsh School) по STEM-проектам, международная школьная научная конференция-конкурс (Yakutia International Science Fair) и традиционная международная олимпиада «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике.

Также в программе: Якутская исследовательская школа ЮНИОР (Yakutsk International Research School JUNIOR), Мультимедийная школа МИИ – образовательно-практическая площадка для юных журналистов (Multimedia School), Образовательный салон «Территория успеха» к 100-летию ЯАССР для педагогов республики.

Нововведением стал очно-дистанционный формат мероприятий.

Победитель командного итога получает Большой Кубок, а победители конкурсных мероприятий награждаются медалями и дипломами.

Международные интеллектуальные игры проходят под патронатом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Северного форума, при поддержке: Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, Российской академии наук, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, МИЛСЕТ Восток, Межрегионального общественного Движения творческих педагогов «Исследователь», Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив, Центра Педагогического Мастерства.

Организаторы: Правительство РС (Я), Министерство образования и науки РС (Я), Малая академия наук РС (Я), Целевой фонд будущих поколений РС (Я), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

Напомним, I Международные интеллектуальные игры прошли в Якутии в 2018-м году с участием порядка 40 стран и 18 регионов России.