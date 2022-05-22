В Якутске во дворе дома столкнулись самокат и автомобиль

20 мая около 20 ч. водитель 1977 г. р., управляя автомобилем Тойота Премио, следуя по внутри дворовой территории одного из домов по ул. Петра Алексеева, заметил едущего навстречу на самокате ребенка и принял меры по остановке своего транспортного средства. Однако 11-летняя школьница, не успев остановить самокат, совершила столкновение с остановившимся транспортным средством. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила несовершеннолетнюю в РБ №2, где у девочки диагностировали ушибы плеча и колена.

Покупая ребенку велосипед (даже самый маленький, трехколесный!) родители должны внушать правила безопасного пользования таким средством передвижения. Нужно позаботиться о наличии у ребенка шлема, средств защиты и объяснить, для чего они нужны, разъяснить маленькому велосипедисту, где ему можно кататься, организовать контроль со стороны взрослых. Важное правило для велосипедистов любого возраста: пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, нужно спешившись и ведя велосипед рядом. Эта же норма действует для пользователей средствами индивидуальной мобильности – электросамокатами, сигвееями, гироскутерами. При их использовании также обязательно нужны средства защиты, в первую очередь шлем.

Водителям во дворах не стоит терять бдительности, ведь в любой момент может появиться пешеход, ребенок, который может быть не виден из-за припаркованных машин или других ограничивающих обзор объектов. Необходимо убедиться в безопасности, прежде, чем начинать движение, в том числе задним ходом, соблюдать скоростной режим.