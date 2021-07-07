В Якутске вновь зарегистрировано превышение ПДК

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период лесных пожаров.

Утром 7 июля в рамках мониторинга за качеством атмосферного воздуха зарегистрировано превышение ПДК загрязняющих веществ в г. Якутске в пяти пробах по следующим показателям:

— 2 пробы по взвешенным веществам — 1,02 ПДК (0,51 мг/м3) при ПДК не более 0,5 мг/м3;

— 2 пробы по взвешенным частицам РМ-2,5 — от 1,11 ПДК (0,177 мг/м3,) до 1,12 ПДК (0,179 мг/м3) при ПДК не более 0,16 мг/м3;

— 1 проба по взвешенным частицам РМ-10 – 1,03 ПДК (0,31 мг/м3) при ПДК не более 0,3 мг/м3.

С нарастающим итогом исследовано 718 проб атмосферного воздуха.