В Якутске вновь открывается Галерея зарубежного искусства

Галерея зарубежного искусства – это место соединения двух прекраснейших феноменов прошлого столетия: памятника архитектуры «Якутское уездное Казначейство» и бесценного наследия Михаила Федоровича Габышева.

Передача более 250 произведений западноевропейского искусства ХVI–ХIХ веков из семейного собрания известного якутского ученого, доктора экономических наук, профессора Михаила Габышева остаётся одним из знаменательнейших событий в истории музейного дела республики. В преддверии празднования 100-летия Якутской АССР в 2020 году началась реставрация внутренних помещений и фасада архитектурного памятника. В Год культурного наследия народов России отреставрированные залы Галереи зарубежного искусства им. М. Ф. Габышева вновь готовы принимать посетителей и представить обновленную экспозицию Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева, знакомящую с коллекцией западноевропейского искусства и с искусством народов Востока в собрании Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

Неизвестный художник круга Жана Батиста Ван Лоо. Середина XVIII века. Франция. АМУР И НИМФЫ. Холст, масло. Из собрания НХМ РС (Я)

Малые голландцы, положившие начало коллекции Михаила Габышева, станут символичной точкой возрождения выставочной деятельности галереи. Одновременно с открытием Галереи зарубежного искусства им. М. Ф. Габышева начнёт работу временная выставка голландской живописи XVII-XIX веков «Фландрия и Голландия – три века искусства» из собрания Приморской государственной картинной галереи. Живопись Голландской Республики занимает в её собрании особое место. Это наиболее цельная часть собрания западноевропейского искусства, отмеченная именами Фредерика де Мушерона, Рейнира Номса, Йоханнесса Лингельбаха и других признанных мастеров голландской живописи. Отличает собрание и большое жанровое разнообразие – в коллекции представлены пейзажи с животными, морские пейзажи, портреты, жанрово-батальные и бытовые сцены. Экспозицию выставки также дополнят произведения малых голландцев из собрания западноевропейского искусства НХМ РС (Я).

Никколо Реньери. 1590 – 1667. Италия. Венецианская школа. СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ. Между 1650-1660. Холст, масло. Из собрания НХМ РС (Я)

Важным проектом в направлении развития инклюзивной деятельности станет использование в музейной постоянной экспозиции Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева тактильных3D моделей экспонатов на примере миниатюрных скульптур нэцкэ – произведений японского декоративно-прикладного искусства. Трехмерные объекты разработаны в рамках проекта «Музей осязаемый» «Музей осязаемый» совместно с детским технопарком «Кванториум» при Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой и Республиканской библиотекой для слепых. Размещение в музее правильно выполненных тактильных моделей, осознанная работа с ними, сопровождение моделей тифлокомментариями – это тот вклад, который мы вносим в создание среды, где для людей с ограниченными возможностями здоровья создаются равные возможности для познания мира.

Внимание! Галерея зарубежного искусства им. М.Ф Габышева (ул. Петровского, 4) начинает работу для всех посетителей с 26 марта 2022 г.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене. Режим работы: со среды по воскресенье (касса до 17.30). Понедельник-вторник – выходные дни.

Выставка «Фландрия и Голландия — три века искусства» из собрания Приморской государственной картинной галереи» будет работать для всех посетителей с 26 марта по 24 июля 2022 г. в Галерее зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 4.

Вход по специальному прейскуранту: для взрослых – 250 руб.,для лиц, не достигших 18 лет – 100 руб.; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 150 руб., для пенсионеров – 100 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов).

Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.

Справки по телефону: 8 (4112)33-52-79