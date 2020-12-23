В Якутске вновь открылся один из офисов АЭБ

В преддверии Нового года, с 21 декабря, в Якутске открылся офис АЭБ на улице Ойунского, 11/1.

Режим работы установлен с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерывы на дезинфекцию помещения (принятие мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции) – с 12:30 до 13:00 и с 15:40 до 16:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

На текущий момент в Якутске открыты все офисы АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО.

Напоминаем про график работы отделений в столице республики:

— Офис АЭБ для юридических лиц на проспекте Ленина, 1: c понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерывы на дезинфекцию – с 12:00 до 12:30 и с 15:00 до 15:30. Суббота, воскресенье – выходные дни.

— Офис АЭБ на ул. Дзержинского, 26/4 (Японский дом): с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерывы на дезинфекцию – с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

— Офис АЭБ на проспекте Ленина, 10: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерывы на дезинфекцию – с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00. Суббота – с 9:00 до 17:00, перерывы на дезинфекцию – с 11:30 до 12:00 и с 14:30 до 15:00. Воскресенье – выходной день.

— Офис АЭБ на Ленина, 22: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, перерывы на дезинфекцию – с 13:30 до 14:00 и с 16:30 до 17:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

— Офис АЭБ на ул. Кирова, 28/1: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерывы на дезинфекцию – с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

— Офис АЭБ на ул. Ойунского, 11/1: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерывы на дезинфекцию – с 12:30 до 13:00 и с 15:40 до 16:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

— Премиум-офис АЭБ на ул. Кирова, 10: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, перерывы на дезинфекцию – с 11:00 11:30 и с 15:00 до 15:30. Суббота, воскресенье – выходные дни.