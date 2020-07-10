В Якутске внедряют ТОС — территориальное общественное самоуправление

Окружная администрация города Якутска информирует жителей столицы, что территориальное общественное самоуправление (ТОС) позволит горожанам более эффективно взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления, оперативнее решать бытовые и иные вопросы своего подъезда, дома или группы домов.

Что такое территориальное общественное самоуправление?

ТОС – это самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Посредством ТОС жители могут принимать участие в многочисленных программах софинансирования, в том числе городского, республиканского и федерального уровня.

Какие нормативно-правовые акты регулируют деятельность ТОС?

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Устав городского округа «город Якутск».

3. Нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 26.09.2012 № 87-НПА «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе «город Якутск».

Как организовать территориальное общественное самоуправление?

ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

Горожанам, желающим создать ТОС, необходимо обратиться в Управление своего округа или пригорода для оказания юридической и консультационной помощи, а также для создания инициативных групп граждан.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 мая № 645р утверждена «Дорожная карта» развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа. Ознакомиться с распоряжением можно на официальном сайте якутск.рф.

Сроки реализации мероприятий могут быть изменены с учетом санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).