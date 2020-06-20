В Якутске внедряется раздельный сбор мусора

19 июня во дворах домов по ул. Ойунского, 10, Петра Алексеева, 72/1 и 203 микрорайоне установили пять урн для сбора вторсырья в рамках пилотного проекта «Раздельный сбор в жилом доме».

Инициатором пилотного проекта выступила «Якутская экологическая компания» при содействии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я), управляющей компании «УТУМ+», волонтерского движения «Раздельный сбор Якутск».

Урны рассчитаны на прием трех полезных фракций: картона, пластика маркировки PET1, алюминиевых банок.

Установить урны в 203 микрорайоне (корпусы 1, 12 и 18) на своих объектах предложила строительная компания «РДР Групп», а ООО «Элстрой» выступила в качестве спонсора.

Пилотный проект «Раздельный сбор в жилом доме» запущен в феврале, а первая урна для раздельного сбора появилась 13 марта в жилищном комплексе «Зелёный остров» по ул. Вилюйский тракт 6 км, 11/1. Урна была рассчитана на прием всего двух фракций — картона и пластиковых бутылок PET1.

При установке в мае второй урны в жилищном комплексе «Сэргэ» по ул. Автодорожная 2/4 количество принимаемой полезной фракции было увеличено до трех. Поддержку в установке урн оказала управляющая компания «УТУМ+», которая обслуживает данные дома.

Как отмечает руководитель «Якутская экологическая компания» Сергей Петров, проект запущен для того, чтобы проверить готовность жителей Якутска к сортировке мусора, а также определить объем образования полезной фракции в общей массе твердых коммунальных отходов.

Как утверждают организаторы, к проекту может присоединиться любой дом. По общему решению жильцов управляющая компания или застройщик выступают инвестором для изготовления и установки урны.

«Установку урн оплачивает управляющая компания, мы осуществляем изготовление и вывоз вторсырья», -отмечают организаторы.

Собранное вторсырье направляется для переработки компаниям, которые специализируются на сборе отдельных отходов.

До конца года планируется установить урны для раздельного сбора мусора в санитарных точках более десяти домов.

Перед сдачей вторсырье должно быть предварительно подготовлено. Картон с маркировками PAP20 и PAP21 должен быть чистый, без жирных пятен, очищен от скотча, наклеек, вставок из пластика. Пластиковые бутылки необходимо сполоснуть, избавить ее от этикетки, крышки и кольца. Для удобства транспортировки пластиковые бутылки принимаются в смятом состоянии.