В Якутске внедряется опыт реализации проектов по программе поддержки местных инициатив

В Окружной администрации Якутска прошел семинар о реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Эксперты Всемирного банка поделились опытом с руководителями территориальных органов города Якутска.

Ведущий эксперт Всемирного банка Сергей ГРИДИН ознакомил участников семинара с опытом и практикой реализации проектов по программам поддержки местных инициатив с участием граждан в городских поселениях, а также с городским проектом «РИТМ» («Развитие инициатив на территории муниципалитета») на примере города Ноябрьск.

«По моим многолетним наблюдениям, в Якутии достаточно быстро приживаются новые идеи, несмотря на вечную мерзлоту», — отметил Сергей Гридин.

Региональный консультант по вопросам реализации программ поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) Светлана КОЛОДЕЗНИКОВА рассказала об итогах проведенного конкурса проектов развития общественной инфраструктуры по Программе поддержки местных инициатив.

«В этом году городской округ «город Якутск» впервые принял участие в конкурсном отборе на получение субсидий по Программе поддержки местных инициатив и представил на конкурс 17 заявок, из которых конкурсный отбор могут пройти не более 10 заявок с суммой запрашиваемой субсидии до 3 миллионов рублей на каждую заявку. На сегодня из 17 поступивших заявок отбор прошли 8 заявок, которые должны быть реализованы до конца текущего года», — сообщила Светлана Колодезникова.

Конкурсный отбор от городского округа «город Якутск» прошли:

Проект «Спортивная площадка с зоной отдыха» на ул. Гвардейская (Автодорожный округ), сумма субсидии – 2 323 200 рублей. Проект «Устройство стадиона в с. Маган», сумма субсидии – 3 млн рублей. Проект «Сквер им. Т.Г. Десяткина» в Промышленном округе, сумма субсидии – 2 млн. 372 тыс. рублей. Проект «Переоборудование помещения под тренажерный зал в мкр. Кангалассы» на ул. 26 Партсъезда, дом 3, сумма субсидии – 1 369 205 рублей. Проект «Устройство летнего водопровода улиц II Багарах, Никифорова, Солнечная, Газовиков с. Хатассы», сумма субсидии – 2 980 800 рублей. Проект «Монтаж линии уличного освещения в с. Пригородный» на ул. Второго Въезда, сумма субсидии – 2 586 179 рублей. Проект «Установка бюста Володи Губина» в Губинском округе, сумма субсидии – 1 954 764 рублей. Проект «Обустройство летнего водопровода в квартале «Белое озеро» Гагаринского округа», сумма субсидии – 3 млн. рублей.

Проекты, прошедшие конкурсный отбор, софинансируются из республиканского и муниципального бюджета, а также со стороны населения и спонсоров.