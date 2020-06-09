В Якутске вирусом COVID-19 заразился 131 ребенок, самому младшему 1 месяц

По состоянию на 9 июня, в детской инфекционной клинической больнице находятся на лечение от коронавирусной инфекции 43 ребенка. Всего в больнице вылечились и проходят лечение от COVID-19 в настоящее время 131 ребенок.

По информации заместителя главного врача по лечебной работе Антона Москвина, показатель детской заболеваемости этим опасным недугом резко возрос с середины мая и остается на том же высоком уровне. В больницу продолжают поступать от 4 до 7 ребенка ежедневно.

В начале пандемии была распространена информация о том, что дети не подвержены коронавирусу, но теперь ясно, что это не так. В детской инфекционной клинической больнице был случай заражения короновирусом и лечения пациента в возрасте 1 месяца.

Как отмечает лечащий врач-инфекционист Галина Кричко, у детей с COVID-19 преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло).

«Симптомы у зараженных коронавирусом детей больше напоминают простуду: температура, кашель, больное горло, насморк, ломота в теле и чихание. В самом начале болезни у 90% детей повысилась температура. У детей вирус не всегда опускается в нижние дыхательные пути — в легкие, и не бывает картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых. Заболевшие дети переносят болезнь легче и выздоравливают быстрее. К счастью, в нашей больнице нет тяжелых случаев», — проинформировала Галина Кричко.

При этом уже общеизвестный факт, что дети могут быть бессимптомными носителями и переносчиками коронавируса.

«Думаю, детей к родственникам в деревню отправлять не надо, есть очень большая вероятность того, что с собой они привезут вирус», — добавила врач-инфекционист.

Есть мнение, что коронавирус передается при прямом личном контакте через капельки в дыхании (при чихании и кашле) и при прикосновении к зараженным вирусом поверхностям. Поэтому дети легко могут разносить вирус и передавать его другим, особенно членам своей семьи и пожилым родственникам. В связи с этим, заместитель заведующего Антон Москвин подчеркивает, что пациенты детской инфекционной больницы заразились в семейном кругу.

«Кто кого первым заразил, ребенок взрослых или взрослые ребенка отследить практически невозможно. Чаще бывает наоборот — взрослые заражают детей. Сегодня нам приходится констатировать о том, что 15 % от общего числа болеют пневмонией, вызванной новой короновирусной инфекцией. Вирус настолько новый, что мы пока просто не знаем какие последствия могут быть в будущем у перенесших коронавирус детей. Поэтому, я вынужден еще раз озвучить расхожую фразу «болезнь легче предотвратить, чем лечить или переболеть ею». Настоятельно рекомендуем родителям использовать все меры защиты, в том числе ограничить бесконтрольное нахождение детей на улице в период пандемии, чтобы ваши дети не провели долгожданное и короткое лето в стенах больниц», — сказал Антон Москвин.

Считается, что дети легче переносят болезнь, чем взрослые, но не следует исключать и летальный исход. К сожалению, в Европе есть жертвы вируса среди детского населения.

Напоминаем, чтобы противостоять распространению коронавируса надо тщательно мыть руки, не вступать в прямой контакт с другими и дезинфицировать поверхности и предметы, на которых может оказаться вирус — это основные способы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19. Эти методы защиты эффективны и для других инфекционных респираторных заболеваний. Если вы на улице, в общественном месте дотронулись до чего-то, ни в коем случае не прикасайтесь к лицу, пока как следует не вымоете руки.

Согласно Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» родители и иные законные представители обязаны принять меры по ограничению нахождения несовершеннолетних детей в общественных местах, пребывание в которых может причинить вред их здоровью.