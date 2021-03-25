25.03.2021
17:24
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Происшествия

В Якутске ветром сдуло «Наташу»

Жительница г. Якутска выражает благодарность сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» лейтенанту полиции Антону Торговкину и старшему сержанту полиции Архипу Харитонову, оказавшим помощь в сохранении имущества.

Днем полицейские во время несения службы в районе улицы Пояркова при въезде во двор обнаружили на проезжей части портативный гараж.

Предположив, что утепленный тент могло сорвать сильным ветром с рядом припаркованного автомобиля, полицейские решили провести поквартирный обход и отыскать владельца. Опросив граждан, они выяснили, что найденное имущество принадлежит 55-летнему мужчине, проживающему в многоквартирном доме, и вернули ему автотент. Супруги поблагодарили полицейских и пожелали им доброго здоровья. 

В зимнее время года портативные гаражи пользуются большой популярностью. К сожалению, поэтому автотенты все чаще становятся предметом преступных посягательств злоумышленников. Благодаря бдительности сотрудников полиции удалось избежать неприятных последствий.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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