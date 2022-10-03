03.10.2022
12:50
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Якутск

В Якутске ветеранам СВО выдадут участки

Земельные участки для якутян-участников военной спецоперации выделят в Якутске. Об этом заявил глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ во время общегородской планёрки 3 октября, сообщает «Эхо столицы».

«Прошу Департамент имущественных и земельных отношений и Агентство земельных отношений приступить к поиску и формированию земельного участка под новый СОТ для ветеранов-участников специальной военной операции», — сказал мэр Якутска.

Он отметил, что задача городских властей не только создавать комфортные условия для родных и близких уехавших защищать интересы России в зону проведения СВО, но и обеспечить вернувшимся ветеранам ряд социальных гарантий, в том числе предоставление земельных участков.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://exo-ykt.ru/articles/zemelnye-uchastki-dlya-yakutyan-uchastnikov-voennoy-specoperacii-vydelyat-v-yakutske

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