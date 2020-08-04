В Якутске велосипедист приземлился на лобовое стекло

3 июля в 14.10 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от оператора 02 о том, что во дворе дома №20 на ул. Богдана Чижика совершен наезд на юного велосипедиста.

Предварительно установлено, что около 14.00 водитель 1997 года рождения, управляя автомашиной «Тойота Королла», совершил наезд на мальчика 2013 года рождения, который выехал справа по ходу движения. После чего водитель «Тойота Королла» оставил место ДТП.

Позже в 4 часа дня был выявлен факт обращения в детское медучреждение, несовершеннолетнего мальчика 7 лет с ушибами и ссадинами правого бедра, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование на состояние опьянения не установило у водителя состояние опьянения, в отношении него составлен административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за уезд с места ДТП.

Следующий наезд был зарегистрирован около 17 часов 30 минут. На 16 км Покровского тракта водитель 1990 года рождения, управляя «Тойотой Аллион» и двигаясь со стороны Якутска, совершил наезд на велосипедиста 1980 года рождения, который ехал на велосипеде в попутном направлении. Не доезжая до дачных участков в районе «Радуга», водитель велосипеда предпринял попытку пересечь проезжую часть, перед движущейся «Тойотой».

В результате ДТП велосипедист с травмами головы был госпитализирован в медучреждение.

Как пояснил водитель «Тойота Аллион», велосипедист резко выскочил перед ним. Во избежание наезда он выехал на полосу для встречного движения, убедившись, что там чисто, но избежать наезда так и не удалось.

Автомобилист в момент дорожного происшествия был трезв. По обоим фактам ДТП проводиться проверка.