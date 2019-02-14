В Якутске ведутся восстановительные работы по газоснабжению

Вследствие прорыва на газопроводе проведены оперативные меры по переводу двух ведомственных котельных на резервное топливо. По информации УГРС АО «Сахатранснефтегаз», в 15.30 часов произошло аварийное отключение газа на 10 км Покровского тракта по причине повреждения газовой трубы в ходе проведения АО «Якутская энергоремонтная компания» земляных работ без согласования.

По предварительным данным, под ограничение попали 29 частных жилых домов, ведомственные котельные «Речевая школа» и «Ботанический сад». Котельные в работе.

По информации ЦДС, в аварийно-восстановительных работах задействовано 10 специалистов и 4 единицы техники газовой службы, 8 человек и 3 единицы техники Службы эксплуатации городского хозяйства, 8 человек и 3 единицы техники МЧС.

В 18.00 часов проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством председателя Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности Республики Саха (Якутия) Дмитрия Лепчикова. В ходе заседания дано поручение Министерству ЖКХ и энергетики РС (Я) провести служебное расследование по установлению виновных лиц для привлечения к ответственности. Ситуация находится на контроле КЧС Правительства РС (Я)