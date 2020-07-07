В Якутске ведутся дорожно-ремонтные работы на 21 улице

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске на сегодня ведется ремонт, реконструкция и строительство 13 объектов в городе и ремонт 8 улиц в пригородах. Об этом информирует муниципальный заказчик – МКУ «Главстрой».

Дорожно-ремонтные работы на объектах ведутся подрядными организациями АО «РИК Автодор», ООО «Сельдорстрой», ООО СТК «Алаас», ООО «Трансстройсаха», ООО «Дорстрой», ООО «Севердорстрой», ООО «Сахатрасстрой».

На улице Губина подрядной организацией ООО «Сельдорстрой» с 1 июня выполнены работы по бетонированию бордюрного камня на участке от ул. Ф. Попова до ул. Богатырева, выносу опор освещения. На сегодня ведутся работы по устройству газовой магистрали, тротуаров и бордюрного камня. Остаются работы по устройству тротуаров, бордюрного камня, дорожной одежды, установке дорожных знаков, фрезерование и нанесение разметки.

На улице Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова подрядной организацией ООО СТК «Алаас» с 1 июня выполнены подготовительные, демонтажные работы и фрезерование. На сегодня ведутся работы по замене грунта основания, устройству основания. Будут выполнены работы по устройству покрытия, бордюрного камня, тротуаров, а также нанесение разметки и установка дорожных знаков.

На улице ул. Курашова на участке от ул. Лермонтова до пр. Ленина подрядной организацией ООО СТК «Алаас» выполнены демонтажные работы и фрезерование 40% участка. На сегодня ведется устройство бордюрного камня. Остаются работы по планировке верха земляного полотна, устройству дорожной одежды, тротуаров, покрытия из асфальтобетона и установке бордюрного камня, а также фрезерование оставшейся части, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

На улице Петровского на участке от пр. Ленина до ул. Чайковского подрядчиком ООО СТК «Алаас» на 50% выполнена работа по демонтажу бордюрного камня. Остаются подготовительные, демонтажные работы, фрезерование, нанесение разметки, установка дорожных знаков, работы по устройству дорожной одежды, тротуаров, покрытия из асфальтобетона, установке бордюрного камня.

На улице Курнатовского на участке от ул. Пилотов до Хатын-Юряхского шоссе подрядчиком ООО «Дорстрой» выполнены подготовительные работы. На сегодня ведутся работы по устройству водопропускных лотков и водопропускной трубы, укладке бордюрного камня. Остаются работы по переносу и монтажу ЛЭП, опор связи, освещения, наружных сетей связи, а также установке бордюрного камня, дорожных знаков, устройству асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб и лотков, основания, тротуаров, кроме того, фрезерование асфальтобетонного покрытия.

На улице Лонгинова на участке от ул. Ильменская до разворотной площадки подрядчик ООО «Севердорстрой» завершил подготовительные и демонтажные работы, фрезерование, выполнил на 50 % работы по установке бордюрных камней, на 35% — планировку верха основания, устройство щебеночного основания. На сегодня ведется установка бордюрных камней, устройство щебеночного основания и планировка верха основания. Будут выполнены работы по удалению 52 пней, замене грунта основания, устройству основания, дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, установке дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

На улице Кеши Алексеева на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтова ООО «Сахатрасстрой» с 29 июня выполнил подготовительные и демонтажные работы, фрезерование. На сегодня идет установка дорожных бортовых камней. Остаются работы по выборке грунта под конструктив дорожной одежды, устройству основания, дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, тротуаров, планировка верха земляного полотна, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

На улице Воинская от ул. Автодорожная до подъездной дороги к мкр. «Стерх» подрядной организацией ООО «Сахатрасстрой» выполнены подготовительные и демонтажные работы, фрезерование, установка опор связи. Остаются работы по замене грунта основания, устройству основания, дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия, тротуаров, планировка верха земляного полотна, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Капитальный ремонт подъездной дороги от Вилюйского тракта к мкр. «Три сосны» проводит ООО «Трансстройсаха». На этом объекте выполнены 50 % работ по выносу электросетей и опор освещения, фрезерование. Ведутся работу по устройству основания, замене слабых грунтов основания, установке бордюрного камня, выносу электрических сетей. Остаются работы по выносу опор линий электросетей, освещения, устройству покрытия, бордюрного камня, тротуаров, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта (2-ая очередь) проводит ООО «Дорстрой». На данном объекте выполнены подготовительные работы. На сегодня ведутся работы по установке опор ЛЭП. Далее будут выполнены работы по переносу сетей связи, ЛЭП, укладке экструдированного пенополистирола, устройству основания, покрытию дорожной одежды из щебня, укладке магистрального газопровода, водопровода, водопроводных труб, фрезерование асфальтобетонного покрытия, срезка земляного полотна, отсыпка основания под тротуары и велодорожки.

Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Петра Алексеева – Стадухина – Пирогова ведет ООО «Сельдорстрой». На этом объекте выполнены 30 % демонтажных работ, вынос временных реперов и ГРО, изготовление отбойников, опор освещения, подготовка кабельной продукции. Ведутся демонтажные работы, работы по установке отбойников, заготовке материала, земляные работы по газопроводу. Остаются работы по монтажу бордюров, выносу электросетей, сетей связи, газоснабжения, устройству основания, тротуаров, покрытия, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Реконструкция перекрестков на пересечении улиц Пояркова — Курашова, улиц Пояркова – Петра Алексеева ведется подрядчиком ООО «Сельдорстрой». На данном объекте выполнены работы по выносу временных реперов и ГРО, сетей связи, сетей электроснабжения, водопровода, а также 75 % демонтажных работ. Продолжаются демонтажные работы, работы по устройству тротуаров и бордюров. Остаются работы по устройству покрытия, бордюрного камня, тротуаров, фрезерование, нанесение разметки иустановка знаков.

Обустройство кольцевой развязки «Гимеин» на пересечении Сергеляхского шоссе с улицей Якова Потапова проводит ООО «Севердорстрой». На объекте выполнены подготовительные и демонтажные работы. На сегодня ведутся работы по замене грунта основания, установке бордюрного камня. Далее остаются работы по устройству основания, дорожной одежды, тротуаров, асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки, фрезерование и установка дорожных знаков.

Подрядчик ремонтных работ в пригородных поселках Маган, Пригородный, Хатассы и Кангалассы — АО «РИК Автодор» приводит дороги в нормативное состояние по технологии ресайклинга.

В селе Маган на улицах Алымова и Кирова выполнены работы по переустройству водопропускных труб, демонтажу сетей летнего водоснабжения, тепловых сетей, устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси, основания. Ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси. Далее будут досыпаны обочины, нанесена разметка, асфальтируют автобусные карманы и установят дорожные знаки.

В селе Пригородный на улице Новая завершены подготовительные и демонтажные работы, работы по устройству основания методом холодного ресайклинга, выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-5, асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см 550 мм в две полосы. Продолжаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см 942 мм, монтажу 17 опор освещения, замене светильников на существующих 13 опорах. Остаются работы по досыпке обочин, установке дорожных знаков, нанесение разметки, асфальтирование площадки для разворота автобусов.

В селе Хатассы на улицах Аржакова и Совхозная выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по устройству основания методом холодного ресайклинга, выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-5. Остаются досыпка обочин, работы по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, установке дорожных знаков, нанесение разметки.

Вмкр. Кангалассы на улицах Пионерская, Лесная и Объездная выполнены подготовительные и демонтажные работы, работы по устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси С-5. Ведутся работы по устройству основания методом холодного ресайклинга. Остаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, досыпка обочин, нанесение разметки, установка дорожных знаков.

Срок окончания подрядных работ – по плану 31 октября 2020 года.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 23 км 560 метров автомобильных дорог, перекрестков и дорожных развязок, всего 28 объектов, из них 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 204,5 км дорог.