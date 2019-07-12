В Якутске ведущие мастера мира представили свои работы

Сегодня, 12 июля, состоялось торжественное закрытие выставки «Мозаика мира», которая состояла из лучших работ декоративно-прикладного искусства ведущих мастеров мира в рамках Международной конференции «Сохранение языков мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика». Конференция была посвящена Международному году языков коренных народов и 65-летию членства России в ЮНЕСКО.

Напомним, что выставка была открыта со 2 июля по 15 июля 2019 года в Доме Правительства №2 в холле на 3 этаже.

Символично, что арт-проект «Возьмемся за руки друзья! Let`s be friends!» Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» в Суздале Владимирской области, представленный на выставке в Якутии с участием мастеров из разных стран – России, Франции, Германии, Кореи, Японии, Индонезии, Америки, Австралии, успешно вписался в основной контекст Года Консолидации в республике, объявленного в 2019 году Указом Главы Республики Саха (Якутия) А.С.Николаевым.