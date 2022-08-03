В Якутске ведется строительство полигона ТКО

В Якутске ведется строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов. На сегодня основной объем работ сконцентрирован на подготовке основания полигона. Об этом было отмечено в ходе выездного совещания под руководством первого заместителя министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктора Романова.

Совещание прошло с участием Якутского природоохранного прокурора Андрея Ноговицына. Для подготовки основания полигона ведется завоз и укладка инертных материалов: песка и щебня. Возведены временные здания и сооружения для строительной бригады. Для соблюдения графика работ привлечена дополнительная техника, скорректирована логистика по доставке песка.

«На данный момент важно не допустить отставание сроков, чтобы успеть провести все запланированные работы до конца года. Сейчас основной фронт работ нацелен на сооружение основания полигона, который представляет собой слоеный пирог из инертных материалов для защиты почвы и вечной мерзлоты», — прокомментировал Виктор Романов.

На полигон поступили первые партии пенополистирольных плит, которые предназначены для устройства основания полигона. Согласно технологии строительства полигона, планируется сооружение внешней ограждающей дамбы и защитного экрана, состоящих из выравнивающих и защитных слоев песка, щебня, пенополистирольных плит, бентонитовых матов, геомембраны и нетканого геотекстиля.

Отметим, что строительство полигона ведется в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».