В Якутске ведется мониторинг объектов торговли и общепита

Сводная группа оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции продолжает ежедневный мониторинг объектов торговли и общепита на соблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, в соответствии с указами главы Республики Саха (Якутия).

С 3 июля вступила в силу статья 3.8 КоАП РС (Я), предусматривающая административную ответственность за несоблюдение требований нормативных правовых актов РС(Я), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С принятием специализированной статьи усиливается контроль за соблюдением и пресечение нарушений требований Указов Главы Республики Саха (Якутия).

«Члены Административной комиссии и специалисты Управлений округов и пригородов города Якутска самостоятельно смогут составлять протоколы по данной статье. Для этого приняты соответствующие методические рекомендации», — сообщили в Административной комиссии Якутска.

По данным на 4 июля, Административной комиссией и специалистами территориальных управлений столицы составлено 16 протоколов по ч. 1 ст. 3.8 КоАП РС (Я) в отношении нарушителей, по нарастающей с 3 июля – 31 протокол.

Ранее, с 24 марта по 19 июня сводной группой Окружной администрации города Якутска осмотрено 1278 объекта торговли и общепита, выявлено 541 нарушение, составлено 209 актов, из них 190 направлено в Министерство предпринимательства и туризма Якутии для принятия решения об административном наказании. Проведено 335 профилактических бесед.

Сводная группа принимала участие в ночных рейдовых мероприятиях полиции. В результате выявлены 24 случая незаконной продажи алкогольной продукции в неположенное время в различных торговых объектах города Якутска, по которым полицией составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.17.1 КоАП РФ. Изъято 196,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Управлением по делам гражданской обороны Окружной администрации города Якутска с 20 июня по 28 июня также проводился мониторинг торговых объектов, предприятий общепита на соблюдение масочного режима для продавцов и покупателей. За это время составлено 44 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ, протоколы составлялись в отношении продавцов без масок.