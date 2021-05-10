В «Якутске Вечернем» новый директор

В общественно-политическом еженедельнике «Якутск Вечерний» новый директор: возглавил издание 40-летний Николай НИКУЛИН. Коллективу редакции он был представлен 29 апреля.

Прежний руководитель Вячеслав Левин снял с себя полномочия директора печатного СМИ. В апреле Надежда СИВЦЕВА была назначена заместителем редактора газеты.

Николай НИКУЛИН:

— Когда учредитель предложил мне возглавить газету «Якутск Вечерний», я взял на размышления два дня. С моим приходом политика издания не изменится. На вопрос, ожидаются ли кадровые изменения, отвечу так: ожидаются, но они не касаются редакционной группы.

Ранее Николай Никулин работал в Управлении Роскомнадзора по РС (Я), ООО «Эсотел-РусТелКом», ООО «Диапазон», ООО УК ЖКХ «Бюджетник», а также в АО «Водоканал».

