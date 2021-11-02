В Якутске вакцинацию можно пройти не только в поликлинике

Министерство здравоохранения Якутии координирует открытие каждого нового прививочного пункта и ведет контроль их безопасности. Сегодня, 2 ноября, представители регионального Минздрава во главе с заместителем министра Любовью БУРНАШЕВОЙ провели обходы прививочных пунктов, расположенных в столице.

По городу Якутск, помимо поликлиник, работают 8 мобильных прививочных пунктов от COVID-19 в торговых центрах и других общественных местах. Любовь Бурнашева рассказала: «Мы смотрим, как организовано пространство — зона ожидания, прививочные кабинеты, соблюдаются ли противоэпидемические нормы, заполнение необходимой документации, чтобы люди потом смогли получить своевременно QR-коды».

Время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад увеличено. Вакцину от коронавируса теперь можно получить и в дополнительных прививочных пунктах.

Для получения вакцины нужно подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).