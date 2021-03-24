В Якутске в жутком ДТП пострадал ребенок

В Якутске, 23 марта примерно в 18 часов вечера 45-летний водитель, управляя грузовым самосвалом “SHAANXI SX3315DR384” на нерегулируемом перекрестке ул.Можайского – ул. Строда мкр. Марха при повороте направо, не учел габариты своего транспорта, тем самым выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной “Тойота Спринтер Кариб” под управлением 65-летнего водителя.

В результате столкновения травмы различной степени получили водитель и мальчик 10 лет, после осмотра врачами назначено пострадавшим амбулаторное лечение.

В момент происшествия в салоне “иномарки” находился водитель с внуком, пристегнутые ремнями безопасности. Можно отметить, что и на этот случай попавшие в ДТП остались живы только благодаря ремням безопасности.

В ходе проверки установлено, что у водителя самосвала отсутствует страховой полис. По категории “В,С,Д” имеет стаж вождения с 2008г. В ДТП мужчина не пострадал.

Проведенное освидетельствование показало, что оба водителя в момент аварии были трезвые.

По факту ДТП проводится проверка.