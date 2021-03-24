24.03.2021
14:52
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Происшествия

В Якутске в жутком ДТП пострадал ребенок

В Якутске, 23 марта примерно в 18 часов вечера 45-летний водитель, управляя грузовым самосвалом “SHAANXI SX3315DR384” на нерегулируемом перекрестке ул.Можайского – ул. Строда мкр. Марха  при повороте направо, не учел габариты своего транспорта, тем самым выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной “Тойота Спринтер Кариб” под управлением 65-летнего водителя. 

В результате столкновения травмы различной степени получили водитель и  мальчик 10 лет, после осмотра врачами назначено пострадавшим амбулаторное лечение.

В момент происшествия в салоне “иномарки”  находился водитель с внуком, пристегнутые ремнями безопасности. Можно отметить, что  и на этот случай  попавшие в ДТП остались живы только благодаря ремням безопасности. 

В ходе проверки установлено, что у водителя самосвала отсутствует страховой полис. По категории “В,С,Д” имеет стаж вождения с 2008г. В ДТП мужчина не пострадал.  

Проведенное  освидетельствование показало, что оба водителя в момент аварии были трезвые.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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