В Якутске в жестком ДТП пострадали дети

10 мая, около 6 часов вечера, 45-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Витц» на регулируемом перекрестке улиц Автодорожная и Дежнева проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Лексус RX 330» под управлением 29-летнего водителя, причинив поломки.

В результате происшествия пассажиры «Тойота Витц» — дети 12 и 13 лет получили травмы: у одного ушибленная рана лобной области, у второго перелом ребра слева, после осмотра врачами детям назначено амбулаторное лечение.

В момент ДТП несовершеннолетние находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнутые ремнями безопасности.

Со слов водителя “Витц”, он думал, что успеет проскочить перекресток.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что использование детского кресла в салоне автомобиля обязательно. Детское автокресло обеспечивает безопасность ребенка в автомобиле и снижает степень последствий.

Существует несколько видов детских удерживающих устройств и автокресел:

1. Автокресло группы «0+»:

Автокресла группы «0+» предназначены для детей от рождения до года и весом до 13 кг;

2. Группы I:

Данные автокресла предназначены для детей в возрасте от 9 месяцев до 4 лет, примерной массы от 9 до 18 кг. Детское удерживающее устройство устанавливается по направлению движения;

3. Автокресло группы II:

Данное детское удерживающее устройство, устанавливаемое по направлению движения, подходит для детей в возрасте от 3 до 7 лет (массой 15-25 кг);

4. Автокресло группы III (бустер):

Удерживающее устройство типа бустер — это сиденье без спинки. Бустер имеет особую твердую конструкцию, подлокотники и направляющие для ремня безопасности.

Детей от 7-11 лет можно перевозить на заднем сиденье автомобиля, только обязательно пристегнув штатным ремнем безопасности.

Берегите себя и своих близких!