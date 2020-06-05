В Якутске в выходные вновь объявлены санитарные дни

Глава города Якутска Сардана Авксентьева в четверг 4 июня подписала распоряжение № 843р «О принятии дополнительных мер по недопущению распространения на территории городского округа «город Якутск короновирусной инфекции (COVID-19)».

Распоряжение Окружной администрации города Якутска от 4 июня 2020 года № 843р принято во исполнение Перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) по итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19) от 1 июня 2020 года № ПР-311-А1.

Согласно распоряжению, с 6 по 7 июня (включительно) будет приостановлена перевозка пассажиров общественным транспортом для обеспечения проведения санитарной обработки и дезинфекции подвижного состава.

Руководителям предприятий всех форм собственности следует обеспечить проведение 7 июня санитарной обработки административных, производственных, офисных и иных помещений и прилегающих к ним территорий.

С 00.00 часов 6 июня по 08.00 часов 8 июня предприятия торговли непродовольственными товарами, предприятия оптовой и оптово-розничной торговли будут закрыты для проведения дезинфекции торговых площадей всех предприятий торговли непродовольственными товарами, расположенных на территории городского округа «город Якутск».

С 16.00 часов 6 июня по 08 часов 8 июня закроются предприятия торговли продовольственными товарами для проведения дезинфекции торговых площадей продовольственных магазинов.

6-7 июня Центральный парк культуры и отдыха города Якутска будет закрыт для проведения дезинфекционных мероприятий.

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 4 июня 2020 г. № 843р «О принятии дополнительных мер по недопущению распространения на территории городского округа «город Якутск короновирусной инфекции (COVID-19)» межмуниципальному управлению МВД России «Якутское» рекомендовано усилить работу по проверке соблюдения гражданами правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РС(Я), утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года №1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)».

Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения по РС (Я) рекомендовано усилить контроль на стационарных постах ГИБДД за соблюдением ограничений межмуниципального автотранспортного сообщения, введенных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 года №1119 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4 июня глава города Якутска также подписала распоряжение № 844р «О проведении санитарной обработки и генеральной уборки в Окружной администрации города Якутска, подведомственных муниципальных учреждениях, предприятиях, и в зданиях, в которых расположены хозяйственные общества со 100% долей городского округа «город Якутск», а также на прилегающих к ним территориях».

Согласно данному распоряжению, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» 5, 6 и 7 июня проведет дезинфекцию и санитарную обработку общественных пространств, улиц, скверов, детских площадок, автобусных остановок, тротуаров, общих пространств многоквартирных домов, а также территории Центрального парка культуры и отдыха.