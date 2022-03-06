В Якутске в результате ДТП погибла пассажирка — ГИБДД

Сообщение в якутских соцсетях о крупном ДТП на Вилюйском тракте подтвердило УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), сообщив о смертельном исходе этого столкновения автомобилей.

6 марта около 14 ч.30 мин. на 3-м километре Вилюйского шоссе в г. Якутске водитель 1997 г.р., управляя автомашиной SHAANXI, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Toveace под управление 45-летнего мужчины.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка автомашины Toyota Toveace от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водитель микрогрузовика был доставлен в больницу, где сейчас его обследуют медики.

Водитель большегруза имеет стаж вождения с 2018 года, за последний год 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП проводится проверка.