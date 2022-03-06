06.03.2022
17:01
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Происшествия

В Якутске в результате ДТП погибла пассажирка — ГИБДД

Сообщение в якутских соцсетях о крупном ДТП на Вилюйском тракте подтвердило УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), сообщив о смертельном исходе этого столкновения автомобилей.

6 марта около  14 ч.30 мин.   на 3-м километре Вилюйского шоссе в г. Якутске водитель 1997 г.р., управляя  автомашиной SHAANXI, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Toveace под управление 45-летнего мужчины.

В результате ДТП 68-летняя пассажирка автомашины  Toyota Toveace от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водитель микрогрузовика был доставлен в больницу, где сейчас его обследуют медики.

Водитель большегруза имеет стаж вождения с 2018 года, за последний год 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП проводится проверка.    

Крупное ДТП на Вилюйском тракте — телеграм
Фото: пресс-службы
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия
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